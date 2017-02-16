ПАО «Норвик Банк» (на территории Кировской области работает под брендом «Вятка-банк») — средний по размеру активов региональный банк, обладающий хорошо развитой сетью подразделений в регионе присутствия финансового учреждения. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц, привлечение средств населения во вклады, проведение валютных операций. Основным источником фондирования выступают средства физлиц (59%).

Согласно раскрываемой информации, основными бенефициарами банка выступают члены совета директоров Григорий Гусельников и его отец Александр Гусельников, мать Наталья Гусельникова, а также супруга Григория Гусельникова — Юлия, которые через латвийский банк Norvik Banka контролируют 97,75% акций кредитной организации. На акционеров-миноритариев приходится 2,06%, еще 0,19% голосующих акций приобретены самим банком.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 14,52 млрд рублей (184-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,78 млрд, кредитный портфель — 4,88 млрд, обязательства перед населением — 8,67 млрд.