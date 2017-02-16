Центральный банк РФ может начать снижать ключевую ставку после стабилизации инфляции в РФ на достаточно низком уровне. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Российском экономическом и финансовом форуме.

По мнению вице-премьера, при инфляции менее 5% есть возможность более четко строить финансовые модели любых проектов, определять инвестиции и не закладывать глобальные риски.

«После приобретения уверенности в том, что эти цифры (по инфляции. — Прим. ред.) являются стабильными, Центральный банк, я думаю, начнет постепенное движение процентных ставок вниз, и это позволит переломить отрицательный тренд в инвестициях, который сложился в последние годы», — сказал вице-премьер.

Само правительство при этом должно сохранять стабильную бюджетную политику и исключить риск существенного повышения налогов, а также подтвердить свои государственные программы.

Дворкович напомнил, что по официальным прогнозам ВВП РФ после снижения в прошлые годы может вырасти на 1—2%, а инфляция может составить порядка 4,7%.

«Это дает надежду на две вещи. Первое — будут постепенно снижаться процентные ставки, улучшаться условия кредитования экономики. И во-вторых, будет больше определенности относительно дальнейших макроэкономических параметров, меньше волатильности всех показателей, которые влияют на инвестиционный климат, влияют на развитие страны в целом», — отметил он.