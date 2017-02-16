В «Visa QIWI Кошельке» увеличены максимальные суммы денежных переводов с выплатой на карты и наличными через систему Contact. Теперь максимальная сумма одного денежного перевода, зачисляемого на банковскую карту получателя, составляет 500 тыс. рублей в день, говорится в сообщении платежного сервиса.

«Для денежных переводов с выплатой в пунктах системы Contact лимит на одну операцию по России установлен на уровне 500 тысяч рублей, в странах ближнего и дальнего зарубежья — 300 тысяч рублей», — отмечается в сообщении QIWI.

При этом общая сумма переводов, совершенных в течение недели, не должна превышать 1,2 млн рублей, уточняется в релизе.

Новые условия по лимитам действуют при отправке через интерфейс «Visa QIWI Кошелька» с сайта qiwi.com, его мобильных приложений для iOS и Android. Также они доступны для пользователей, прошедших процедуру идентификации.

