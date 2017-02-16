Минфин РФ разработал законопроект, предусматривающий возможность исключения из списка аккредитованных для работы с российскими стратегическими госкомпаниями тех банков-нерезидентов, страны которых недружественны по отношению к России. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Это возможность на случай появления такой необходимости. РФ вправе принять решение об исключении (иностранного банка) из списка банков (аккредитованных для работы с госкомпаниями. — Прим. ред.), работающих в стране, которая была недружественной по отношению к нам», — сказал он.

К таким госкомпаниям, по словам Моисеева, относятся госкорпорации, компании с госучастием, входящие в список стратегических, а также государственные внебюджетные фонды.