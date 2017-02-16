Генеральный директор страховой компании «МАКС» Надежда Мартьянова выступила с инициативой проведения комплекса мероприятий по противодействию мошенническим действиям на рынке электронного ОСАГО. Позиция компании изложена в письме, которое направлено членам президиума Российского союза автостраховщиков.

Из обращения, суть которого приводится в релизе страховщика, следует, что по результатам анализа договоров ОСАГО, оформленных на сайте ЗАО «МАКС» в январе 2017 года, выявлен ряд случаев, когда с одного IP-адреса было произведено большое количество покупок. Например, в Черкесске одним интернет-пользователем заключено 55 договоров, а в Новокузнецке — 25 договоров.

При этом граждане, которые осуществляют покупки электронного ОСАГО, не являются ни собственниками автомобиля, ни лицами, допущенными к управлению им, подчеркивают в страховой компании. Зачастую плательщика невозможно идентифицировать, поскольку при оформлении покупки указываются некорректные реквизиты.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что после того, как е-ОСАГО стало обязательным для всех страховщиков, немедленно возник бизнес страховых посредников, которые, в том числе и за дополнительную плату, оказывают страхователям «помощь» при оформлении электронного ОСАГО», — отмечает Мартьянова.

По мнению главы СК «МАКС», «действия посредников могут быть расценены как попытка сокрытия доходов и несут в себе высокую вероятность создания мошеннических схем».



Мартьянова считает, что нужно ограничить возможность заключения договоров электронного ОСАГО с одного IP-адреса одним разом в сутки. В законодательство должны быть внесены изменения в части придания страхователю статуса субъекта, заинтересованного в договоре, являющегося владельцем транспортного средства либо входящего в число лиц, допущенных к управлению автомобилем. А для выполнения требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях идентификации плательщиков безналичная оплата должна осуществляться только с банковских карт страхователей. При этом нужно обязать банки производить сверку лиц, указанных в форме авторизации при онлайн-оплате, с реальными владельцами банковских карт, полагают в СК «МАКС».