Европейские кредиторы смогут продолжать программу финансовой помощи Греции без участия МВФ, сообщил лидер правоцентристской группы EPP Манфред Вебер в Европейском парламенте, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Если МВФ настаивает на сокращении (греческих долгов. — Прим. ред.), то вы должны позволить ему уйти. Европа может стоять на своих собственных ногах», — заявил Вебер, который является одним из главных союзников действующего канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его словам, участие МВФ больше не имеет решающего значения для программы финансовой помощи Греции, как это было раньше. Фонд настаивает на списании греческих долгов в качестве главного условия своего участия в программе.

Германия, которая готовится к выборам в этом году, выступает против облегчения долгового бремени таким способом, которое в прошлый раз серьезно отразилось на немецких налогоплательщиках.

На сегодняшний день кредиторы, Еврогруппа и Греция пытаются прийти к соглашению по второму обзору финансовой программы Афин, из-за невозможности достижения которого экономисты опасаются нового финансового кризиса в Европе.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил на прошлой неделе, что Греция должна покинуть зону евро, если она не смогла выполнить свои обязательства, в то время как участие МВФ в программе необходимо.