Генеральным менеджером украинского Альфа-Банка стал Иван Свитек, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Он заменит на этой позиции Рушана Хвесюка, который с 2013 года являлся главным управляющим директором Альфа-Банка (Украина).

«Украина станет уже восьмой зарубежной страной, где будет жить и работать чех Иван Свитек, после США, Франции, Австрии, Ирландии, Германии, Бразилии и России. На позиции генерального менеджера Альфа-Банка Украина Иван Свитек будет отвечать за стратегию дальнейшего развития банка и его операционную деятельность», — говорится в релизе.

В 1991 году Свитек занимал пост советника министра финансов Чехословакии, с 1993 по 1994 год работал в Citibank (Чехия). С 2008 по 2015 год Свитек занимал должности управляющего директора и председателя правления Хоум Кредит Банка в России.