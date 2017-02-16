Объем международных резервов РФ на 10 февраля 2017 года составил 393,6 млрд долларов против 394,1 млрд на 3 февраля. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.



«Объем международных резервов снизился на 0,5 млрд долларов, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, частично скомпенсированной возвратом Банку России средств в иностранной валюте банками-резидентами и монетизацией золота», — уточнили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В начале лета 2015 года в Центробанке озвучили комфортный для России уровень резервов — 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015-го Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

В марте 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.