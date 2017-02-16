Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» изменил структуру собственности. Банк остался под контролем Оренбургской области в лице регионального Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений (МПР Оренбургской области), которое даже увеличило свой бенефициарный пакет, но владельцем крупнейшей прямой доли стал принадлежащий министерству банк «Оренбург».
Согласно изменениям, зафиксированным в ЕГРЮЛ в середине февраля, доля «Оренбурга» в уставном капитале банка «Русь», составляющем порядка 662,84 млн рублей, превышает 51,27% (339,87 млн рублей). До этого «Оренбург» не входил в число участников банка «Русь», свидетельствует информация ЦБ на начало ноября 2016 года.
МПР Оренбургской области сохранило в банке «Русь» свою прямую долю в 48,6%.
Вместе с тем из состава участников банка «Русь» вышли три полностью или частично подконтрольные министерству структуры: некоммерческая организация «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» (у нее было 9,7%), ООО «Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство» (ООО «ОРИФА», прежняя доля — порядка 30,17%) и ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация» (ОАО «ОИЖК», было около 8,64%).
Кроме того, из числа учредителей банка «Русь» вышли его председатель совета директоров Владимир Киданов (ему принадлежало чуть менее 0,47%) и сам банк (за ним значилось 2,3% в собственном уставном капитале).
Согласно данным рейтинга Банки.ру, банк «Оренбург» по размеру нетто-активов на 1 января 2017 года (10,48 млрд рублей) занимает 219-е место среди всех российских банков и третье среди пяти банков Оренбургской области, банк «Русь» (6,74 млрд) — 266-е по России и четвертое по региону.
Одним из приоритетных направлений в розничном бизнесе банка «Русь» является ипотечное кредитование, что и отражено в его официальном названии. В линейке кредитных продуктов «Оренбурга» данный вид кредитования, напротив, не представлен, свидетельствует информация на сайте банка.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 10,48 млрд рублей (219-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,01 млрд, кредитный портфель — 6,56 млрд, обязательства перед населением — 6,46 млрд.
ООО «ОИКБ «Русь» — небольшой региональный банк, основным владельцем которого выступает правительство Оренбургской области. Ключевые направления деятельности — кредитование малого и среднего бизнеса, а также ипотечное кредитование частных лиц, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады.
По состоянию на начало ноября 2016 года основным акционером банка выступает Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области с долей в 82,92% в капитале банка. В числе бенефициаров также физические лица: Мария Абрамова (9,06%), Владимир Кузнецов (2,77%), а также председатель совета директоров банка, председатель наблюдательного совета Оренбургской ИЖК и глава совета директоров целого ряда других организаций, бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Киданов (0,47%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 6,74 млрд рублей (266-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,19 млрд, кредитный портфель — 3,67 млрд, обязательства перед населением — 4,57 млрд.