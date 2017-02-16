Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» изменил структуру собственности. Банк остался под контролем Оренбургской области в лице регионального Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений (МПР Оренбургской области), которое даже увеличило свой бенефициарный пакет, но владельцем крупнейшей прямой доли стал принадлежащий министерству банк «Оренбург».

Согласно изменениям, зафиксированным в ЕГРЮЛ в середине февраля, доля «Оренбурга» в уставном капитале банка «Русь», составляющем порядка 662,84 млн рублей, превышает 51,27% (339,87 млн рублей). До этого «Оренбург» не входил в число участников банка «Русь», свидетельствует информация ЦБ на начало ноября 2016 года.

МПР Оренбургской области сохранило в банке «Русь» свою прямую долю в 48,6%.

Вместе с тем из состава участников банка «Русь» вышли три полностью или частично подконтрольные министерству структуры: некоммерческая организация «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» (у нее было 9,7%), ООО «Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство» (ООО «ОРИФА», прежняя доля — порядка 30,17%) и ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация» (ОАО «ОИЖК», было около 8,64%).

Кроме того, из числа учредителей банка «Русь» вышли его председатель совета директоров Владимир Киданов (ему принадлежало чуть менее 0,47%) и сам банк (за ним значилось 2,3% в собственном уставном капитале).

Согласно данным рейтинга Банки.ру, банк «Оренбург» по размеру нетто-активов на 1 января 2017 года (10,48 млрд рублей) занимает 219-е место среди всех российских банков и третье среди пяти банков Оренбургской области, банк «Русь» (6,74 млрд) — 266-е по России и четвертое по региону.



Одним из приоритетных направлений в розничном бизнесе банка «Русь» является ипотечное кредитование, что и отражено в его официальном названии. В линейке кредитных продуктов «Оренбурга» данный вид кредитования, напротив, не представлен, свидетельствует информация на сайте банка.





Оренбург АО «КБ «Оренбург» — средний по размеру активов региональный банк (Оренбургская область) с универсальной моделью бизнеса. Обслуживает значительное количество местных промышленных и агропредприятий, счета администрации области и подконтрольных ей бюджетных организаций, счета муниципальных образований, физических лиц. Развивает как корпоративный, так и розничный бизнес. Основным источником фондирования выступают депозиты населения. Располагает представительной сетью продаж в домашнем регионе. Банк полностью подконтролен администрации Оренбургской области. Имеется доступ к значительным объемам бюджетных средств, в том числе в виде депозитов. По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 10,48 млрд рублей (219-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,01 млрд, кредитный портфель — 6,56 млрд, обязательства перед населением — 6,46 млрд.