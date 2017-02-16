Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назначил директором департамента макроэкономического прогнозирования МЭР Полину Бадасен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

«Полина Бадасен — специалист с уникальным опытом работы и в банковской сфере, и в Центральном банке, и в Министерстве финансов России», — отметил глава Минэкономразвития РФ, представляя Бадасен коллективу.

Уточняется, что сводный департамент макроэкономического прогнозирования МЭР реорганизован приказом главы ведомства, в структуре аппарата Минэкономразвития создан департамент макроэкономического прогнозирования. Возглавлявший реорганизованный департамент Кирилл Тремасов продолжит работу в структуре Минэкономразвития России, подчеркнули в министерстве.

«Перед назначенным директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ поставлена задача переформатировать работу над подготовкой прогноза экономического развития России. В частности, увязать целевой сценарий прогноза с планирующимися структурными реформами, а также усовершенствовать инструментарий прогнозирования для учета в денежно-кредитной и бюджетной политике», — говорится в сообщении.

В рамках концепции перезагрузки Минэкономразвития и подготовки плана экономического роста до 2025 года предстоит перевод прогноза из технического документа в инструмент коммуникации правительства с деловым сообществом и населением. «По сути, новый вектор подготовки прогноза — документа, являющегося основой бюджета страны, в том, чтобы объяснять, насколько те или иные меры будут влиять на экономический рост», — отметил министр.

Полина Бадасен родилась 11 марта 1986 года в городе Горький. В 2009 году окончила магистратуру МГУ, экономический факультет. В 2008–2011 годах — экономист первой категории, ведущий экономист Банка России, в 2011–2012 годах — экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Открытие Капитал». С 2012 по 2016 год Бадасен была главным экономистом, начальником управления разработки макроэкономических сценариев департамента денежного-кредитной политики Банка России, а в 2016–2017 годах — заместителем директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Министерства финансов.