Банк России не поддерживает идею принудительного bail-in для кредиторов банков, рассказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин.



«Bail-in для кредиторов, которые не являются собственниками... пока не хотим продвигаться здесь по целому ряду соображений. Мировой опыт однозначно не говорит о том, что это очень хорошо. Доверие к банковской системе со стороны экономических субъектов тоже не укрепляется, потому что они (кредиторы и банки) так не договаривались. Это выходит за рамки их (кредиторов) договора с банком — трансформировать их кредитные требования в инструменты капитала», — сказал он.

Сейчас в Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с созданием дополнительных механизмов финансового оздоровления кредитных организаций)». Он предусматривает принудительный bail-in собственников банка в целях его спасения.