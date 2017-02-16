Годовая прибыль шести крупнейших банков США (Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs) может в общей сложности увеличиться на 12 млрд долларов, если президент Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание о сокращении корпоративного налога, подсчитало агентство Bloomberg.



В ходе предвыборной кампании Трамп обещал сократить налог на прибыль с американских компаний с нынешних 35% до 15%. Если это произойдет, то годовая прибыль каждого из шести ведущих банков США в среднем увеличится на 14%, отмечает Bloomberg.

По мнению экспертов агентства, снижение налогов выгоднее для банков, чем для других секторов экономики США, потому что у банков нет такого большого количества отчислений, как у промышленных предприятий или ретейлеров.