Deutsche Bank, который выдавал кредиты Дональду Трампу и связанным с ним компаниям на миллиарды долларов, провел внутреннюю проверку лицевого счета американского президента на предмет наличия возможных связей с Россией. Об этом пишет в четверг газета The Guardian со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



По данным издания, Deutsche Bank, который сам подвергся проверкам со стороны Минюста США, пытался найти доказательства того, были ли недавно выданные кредиты Трампу подкреплены финансовыми гарантиями Москвы.

По информации газеты, в Deutsche Bank также находятся счета ближайших родственников американского президента: его дочери Иванки, ее супруга Джареда Кушнера и матери Кушнера.

Внутренняя проверка не нашла никаких доказательств связей президента США с Россией, отмечает издание. Однако от Deutsche Bank требуют, чтобы кредитная организация привлекла независимого аудитора для проверки отношений банка с Трампом.

Конгрессмен-демократ, представитель бюджетного комитета Билл Парселл-младший заявил изданию: «Мы знаем, что Deutsche Bank является основным кредитором президента Трампа, и в настоящее время в отношении банка также проводится проверка со стороны Министерства юстиции на предмет возможных неправомерных действий». «Я думаю, что для американского народа важно знать, какие связи у банка с президентом и есть ли участие России в выданных Трампу кредитов», — приводит издание его слова.

Со ссылкой на данные Bloomberg издание пишет, что Трамп в настоящее время должен Deutsche Bank около 300 млн долларов.

Еще в ходе предвыборной гонки кандидат от демократов Хиллари Клинтон обвиняла Трампа в связях с Россией. Сам Трамп категорически отвергал эти обвинения. Споры о возможных связях американского президента с Москвой возобновились на фоне истории с его советником по национальной безопасности Майклом Флинном. На этой неделе он покинул свой пост после того, как стало известно, что он скрыл от коллег по Белому дому факт общения с послом России Сергеем Кисляком, в ходе которого, по некоторым данным, обсуждались санкции.