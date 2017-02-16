Ограничение кредитования физлиц в РФ по уровню их долговой нагрузки может заработать в полную силу в 2018 году, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.



«Я думаю, что мы можем законопроект (по внедрению уровня долговой нагрузки граждан) внести летом и надеяться, что осенью Госдума его примет. Потом реализовывать в следующем году», — сказал Моисеев журналистам в Госдуме.

В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил представить предложения об установлении обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита (займа) при выдаче ему потребительского кредита. Поручение адресовано правительству и Банку России. Срок исполнения — 1 марта 2017 года. Фактически речь идет о введении индикатора долговой нагрузки на граждан — DTI (debt-to-income).

Замминистра финансов отметил, что консультативный доклад по DTI, который готовится ЦБ и Минфином, предполагает в первую очередь обеспечение безусловного доступа банков (без согласия клиентов) к информации бюро кредитных историй и информации из баз данных Пенсионного фонда и ФНС по доходам граждан.

«Вторая история — это то, что у нас до сих пор не налажен полностью обмен информацией между банками, ФНС и ПФР по уровню доходов граждан. Это (такой обмен) поможет в том числе выявлять зарплаты в конвертах», — отметил он. По его словам, эти предложения были направлены в правительство.

Моисеев подчеркнул, что основная сложность в реализации этого механизма заключается в сборе информации по доходу и долгам граждан. «Порог (DTI) не обсуждался, самая большая сложность концепции сейчас — откуда брать информацию как по уровню долга, так и по доходам гражданина. Информация должна быть не только по долгам перед банками, но и перед микрофинансовыми организациями, предприятиями ЖКХ, связи. Это все надо учитывать», — пояснил замминистра. Скорее всего, порог DTI будет напрямую прописан не в законопроекте, а в отдельном нормативно-правовом акте, полагает он.