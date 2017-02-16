Глава «Ростелекома» Сергей Калугин может стать заместителем главы Минкомсвязи, рассказал федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.



«Ему (Калугину) предложена должность заместителя министра связи. Он пока не дал ответа», — сказал собеседник агентства. От дальнейших комментариев он воздержался.

В Минкомсвязи и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Ранее осведомленный источник в правительственных кругах сообщил, что Калугин может покинуть пост президента «Ростелекома». Газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что Минкомсвязь подготовила директиву о смене главы «Ростелекома». Документ направлен на рассмотрение в аппарат правительства, однако еще не согласован, отмечает издание. По данным «Ведомостей», вместо Калугина Минкомсвязь предлагает назначить главой «Ростелекома» зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского. В госбанке Осеевский отвечает за развитие малого и среднего бизнеса. В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев.

Калугин был назначен президентом «Ростелекома» в марте 2013 года, в марте 2015 года его контракт был продлен еще на три года. До этого, в 2009—2012 годах, Калугин был гендиректором ОАО «Национальные телекоммуникации».