Объем выплат страхового возмещения вкладчикам банков в РФ за 2016 год увеличился на 54% по сравнению с 2015 годом — до 568,4 млрд рублей, а число вкладчиков, обратившихся за получением страхового возмещения, — на 38%, до 986,5 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников.



«Объем выплат страхового возмещения по сравнению с предыдущим годом увеличился на 54% — с 369,2 миллиарда до 568,4 миллиарда рублей, а число вкладчиков, обратившихся за получением страхового возмещения, — на 38%, с 713 тысяч до 986,5 тысячи», — сказал Мирошников в четверг, выступая на Российском экономическом и финансовом форуме.

По его словам, за 2016 год в отношении банков — участников системы страхования вкладов наступило 88 страховых случаев, тогда как в 2015-м — 77.