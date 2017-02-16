Агентство по страхованию вкладов хочет взыскать с бывших руководителей банка «Рублевский» почти 780 млн рублей убытков, следует из сообщения, опубликованного на сайте АСВ.

Столичный КБ «Рублевский» лишился лицензии 24 декабря 2013 года, а 18 февраля 2014-го был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Как указано в сегодняшнем сообщении агентства, в результате проведенной им проверки обстоятельств банкротства КБ «Рублевский» было установлено, что в период с 4 июня 2012 года по 24 декабря 2013-го действия топ-менеджеров (председателя правления Занегина С. В., членов правления Васина И. В., Солуянова С. И., Божковой Е. Л., Каненковой Н. Ю., членов наблюдательного совета Бакуна П. Н., Чувилина Д. Д., Сорокина П. Н., Горбунова И. Н., Галкина Н. А., Талышева А. Н. и Цукановой М. Н.) по выдаче либо одобрению выдачи кредитов техническим юридическим лицам, не ведущим сопоставимой с масштабами кредитования хозяйственной деятельности и не обладающим достаточными для обслуживания долга имуществом и доходами, и физическому лицу, не имеющему финансовой возможности вернуть долг, а также бездействие Сергея Занегина причинили ущерб банку.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 44 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» являются основанием для привлечения руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, при этом их ответственность перед банком является солидарной, подчеркивают в АСВ.

Агентство 16 февраля 2017 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с вышеуказанных лиц в размере 779,795 млн рублей. «Агентство будет и в дальнейшем принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка», — подчеркивается в релизе.



Напомним, что СМИ называли «Рублевский» в числе банков, которые были задействованы в схемах незаконной обналички денежных средств и вывода активов.

