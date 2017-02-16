Приморский край направил в Минвостокразвития предложение включить свободный порт Владивосток и интегрированную развлекательную игорную зону в число пилотных территорий для введения режима беспошлинной торговли и режима tax free, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский озвучивал идею создания в крае зоны беспошлинной торговли еще в июне прошлого года. Глава региона подчеркнул, что обсуждал эту идею совместно с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и инвесторами игорной зоны.



Реализация пилотного для России проекта в игорной зоне поможет увеличить эффективность проекта и будет способствовать росту въездного и внутреннего турпотока и повышению конкурентоспособности туристской отрасли региона, считает губернатор Приморья.