Аналитики «КИТ Финанс Брокер» повысили рейтинг акций «Ленты» до «покупать» с целевой ценой 500 рублей за бумагу. По их мнению, акции компании — самый интересный актив в российском ретейле. На торгах Московской биржи в четверг стоимость бумаг «Ленты» падает: они торгуются по 430,5 рубля (минус 2,27% к вчерашней цене закрытия).

В «КИТ Финанс Брокер» отмечают, что в российском ретейле сформировался триумвират: «Лента» — самый рентабельный бизнес, X5 Retail Group — самый быстрорастущий, «Магнит» — самый прибыльный. Аналитики обращают внимание, что акции «Ленты» не так ликвидны, как бумаги «Магнита» и Х5. Кроме того, «Лента» не платит дивиденды по обращающимся на биржах ценным бумагам. Это объясняет 4-процентный дисконт, с которым акции «Ленты» торгуются к двум другим ретейлерам.

Согласно опубликованной отчетности по МСФО, EBITDA (прибыль до вычета налогов) «Ленты» в 2016 году выросла на 13,1% до 31,8 млрд рублей. EBITDA margin (процент прибыли до вычета налогов) составила 10,4%. В этом году, как отмечают аналитики, EBITDA margin «Ленты» может снизиться, в том числе из-за слабого спроса на товары с высокой добавочной стоимостью. В то же время, добавляют в «КИТ Финанс Брокер», бумаги «Ленты» относительно максимумов 2016 года скорректировались более чем на 20%. Это существенно больше, чем бумаги «Магнита», сильно разочаровавшего инвесторов своим финансовым результатом за прошлый год.