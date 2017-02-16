ОПЕК может продлить соглашение по сокращению добычи нефти со странами-производителями, которые не входят в организацию, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.



На заседании 30 ноября 2016 года в ВенеОПЕКдоговорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 млн баррелей. Позже не входящие в ОПЕК 11 стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

По словам источников, для того чтобы запасы сырой нефти сократились до 300 млн баррелей и оказались на среднем уровне последних пяти лет, страны-производители должны на 100% соблюдать свои обязательства по сокращению добычи, а рост спроса должен оставаться устойчивым.

«Если все выполнят свои обязательства полностью, запасы (сырой нефти) уменьшатся. В какой-то момент в середине года они могли бы приблизиться к средней величине за пять лет», — заявил агентству один из источников. По его словам, вопрос заключается в том, чтобы «понять, насколько они сократятся, а для этого остается только подождать».

«Если страны выполнят (свои обязательства), это будет, без сомнения, обнадеживающе», — заявил агентству другой источник. Он добавил, что соглашение о сокращении производства может быть продлено к маю, если все крупные производители докажут «подлинное сотрудничество».

«Являясь производителем нефти, прежде всего нужно сократить (добычу) сырого продукта. Затем снизятся (объемы производства) производных продуктов», — приводит агентство слова еще одного источника.