Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении проект законодательных изменений, предусматривающих создание дополнительных механизмов финансового оздоровления кредитных организаций. Законопроект заявлен на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы 22 февраля 2017 года, сообщили в Ассоциации региональных банков России, президент которой, Анатолий Аксаков, возглавляет указанный парламентский комитет.

Аксаков обратил внимание на возникающие достаточно часто, в том числе в Госдуме, вопросы по поводу эффективности существующей процедуры оздоровления банков. «Есть случаи, когда отобранные в качестве санаторов банки становятся институтами, впитывающими выделенные на оздоровление деньги, что выявляется в ходе проверок, либо «хорошие» активы выводятся из санируемого института», — пояснил он.

Проблемными моментами, по словам депутата, являются дороговизна существующей процедуры санации, а также то, что «санируемые банки помещаются в тепличные условия, которые не стимулируют их становиться здоровыми». «Эта инициатива должна снять вопросы, связанные с существующей процедурой санации», — уверен Аксаков.

Председатель комитета по финрынку напомнил, что законопроект предусматривает создание фонда консолидации банковского сектора, формируемого за счет средств Банка России, и компании, которая будет управлять инвестициями в капиталы санируемых кредитных организаций с целью их оздоровления.

Законопроект призван сократить объемы средств, выделяемых Центробанком РФ на финансовое оздоровление банков, повысить контроль за целевым использованием этих средств, исключить зависимость оздоровления банков от финансового состояния организаций-санаторов, обеспечить равные конкурентные условия деятельности санируемых банков и других кредитных организаций, отметил парламентарий.



Как подчеркнул Аксаков, принципиальным моментом законопроекта является решение о том, что санируемый банк «сразу должен выводиться в конкурентную среду, то есть в него должен заводиться капитал, который позволяет соблюдать все нормативы ЦБ, и этот банк должен конкурировать с другими кредитными организациями». По расчетам экспертов, новая процедура санации будет обходиться дешевле, нежели существующая, которая предусматривает кредиты ЦБ, участие Агентства по страхованию вкладов и банков-санаторов, добавил он.