На церемонии «Банк года», которая проходит в столичном Петровском путевом дворце, объявлены победители «Народного рейтинга — 2016».

По словам генерального директора Банки.ру Динары Юнусовой, «Народный рейтинг» — это поистине визитная карточка портала. Работа с ним началась еще в 2005 году вместе с клиентами банков. На сегодняшний день они ежедневно оставляют свыше 250 отзывов о банковском обслуживании.

В «Народном рейтинге» банков победил «Авангард». Кредитная организация, признававшаяся клиентами лучшей в этой номинации в 2007, 2008 и 2009 годах, вернулась на пьедестал после семилетнего перерыва.

«Авангард» одержал победу с рейтингом 64,7 балла. За 2016 год он получил 545 отзывов, решил 29 проблем и разметил около трех сотен официальных ответов на портале Банки.ру.

«Мы были победителями в пяти первых народных рейтингах. Спустя годы мы снова первые. Я хотел бы выразить благодарность форумчанам за их отзывы и порталу за то, что остается привержен своим принципам объективности и корректности», — сказал председатель правления банка «Авангард» Валерий Торхов.

В 2016 году от читателей Банки.ру было принято в работу около 75 тыс. отзывов о банках в раздел «Народный рейтинг». «За прошлый год наши пользователи получили 34 тысячи официальных ответов банков. Более 4,5 тысячи проблем были решены кредитными организациями. Это наша общая заслуга! Ведь на связи с клиентами через «Личный кабинет» «Народного рейтинга» работают 270 банков», — отметила Динара Юнусова.

Лидером «Народного рейтинга» страховых компаний была признана СК «Зетта страхование».

Следует отметить, что практически весь 2016 год лидерскую позицию удерживала компания «Тинькофф Страхование», но на финишной прямой «Зетта страхование» обошла конкурента на 2 балла, заработав 45,4 балла.

За год в компанию через Банки.ру поступило 85 отзывов, практически на каждый из которых сотрудники «Зетта страхование» дали подробный ответ.

«2 очка — много или мало? Вообще это большая цифра, когда речь идет о конкуренции. Нам очень приятно получить эту награду от наиболее оперативного портала финансовой информации», — сказал генеральный директор «Зетта страхования» Игорь Фатьянов.



Он пообещал, что компания приложит все усилия для того, чтобы совместно с Банки.ру выбиться в лидеры по разным видам страхования.

Победителем «Народного рейтинга» сотовых операторов стала компания «Билайн». Ее итоговый показатель составил 39,4 балла.

Успех компании принесли индивидуальная работа с каждым отзывом, оперативная обратная связь и желание трансформировать негатив в полезный опыт.

«Нам очень приятно быть первым из телеком-операторов, который получил эту награду от Банки.ру. Надеемся, что и дальше будем сотрудничать с порталом и приносить пользу нашим клиентам», — сказала директор по маркетингу массового рынка компании «ВымпелКом»(торговая марка «Билайн) Ирина Лебедева.



Звание победителя «Народного рейтинга» Белоруссии присуждено Паритетбанку. Кредитная организация набрала по итогам года 52,3 балла, почти на 10 баллов обойдя ближайших конкурентов.

Лауреатом премии «Банк года — 2016» в номинации «Человек года» стал форумчанин под ником дай. Премию «Человек года», которая носит имя форумчанина Сергея Н. Гирина, получает пользователь, который собрал наибольшее количество благодарностей аудитории Банки.ру. Победитель в этой номинации был выбран на основании открытого голосования из списка претендентов с наивысшим коэффициентом полезной активности. Пользователь дай в 2016 году оставил 374 сообщения и получил 688 благодарностей.