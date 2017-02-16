Старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания ВТБ 24 Наталья Смирнова стала лауреатом ежегодной премии «Банк года» портала Банки.ру в номинации «Лицом к клиенту». Об этом объявила генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

«Мы учитывали количественный показатель, длительность ведения горячей линии организацией, форумное общение, его качество и индивидуальный подход», — уточнила Динара Юнусова.



«Горячие линии банков на нашем портале — это ежедневная работа с аудиторией сайта. Наталья бессменно ведет диалог на Банки.ру почти десять лет. За верность формату, трудолюбие, доброжелательность и помощь в разрешении спорных ситуаций Наталья Смирнова получает стелу победителя в номинации «Лицом к клиенту», — отметила исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.

Получая награду, Наталья Смирнова сказала: «Коллеги, огромное спасибо. Банки.ру особенное спасибо. Но еще большее спасибо той команде, которая вместе со мной ведет горячую линию, народный рейтинг и достаточно быстро реагирует на весь тот негатив, который клиенты нам высказывают».



На данный момент в ветке горячей линии банка ВТБ 24 зарегистрировано более 35 тыс. вопросов и обращений.

