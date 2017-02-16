На церемонии «Банк года» портала Банки.ру пресс-службой 2016 года названа команда специалистов по связям с общественностью компании «АльфаСтрахование».

Пресс-служба признана лучшей благодаря оперативности ответов на запросы и их содержательности, а также готовности PR-службы помочь разобраться в теме. Именно за это журналисты Банки.ру и ценят своих коллег в пресс-службах, подчеркнула главный редактор портала Банки.ру Наталья Романова. «Таких коллег у нас много, — отметила она, — но номинация, к сожалению, только одна. В этом году впервые за всю историю премии победителем в этой номинации стала пресс-служба не банка, а страховой компании».

Награда получил директор направления по связям с общественностью компании «АльфаСтрахование»Юрий Нехайчук. На вопрос исполнительного директора портала Банки.ру, ведущей церемонии Елены Ищеевой, что же вы такое сказали нашей редакции, что стали победителем, Юрий ответил: "Не знаю. Мы со всеми держимся одинаково хорошо и корректно. Наверное, в этом дело".