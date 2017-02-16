Лучшим мобильным банковским приложением, по мнению редакции портала Bankir.ru, в 2016 году стало приложение «Сбербанк Онлайн». Сбербанк получил премию «Банк года» в номинации «Мобильный банк».

В последнее время приложение в смартфоне заменило визиты в отделения для миллионов россиян. А для многих это приложение и стало банком. Поэтому весь опыт и технологии, которые банки развивали десятилетиями, потребовалось уместить на нескольких сантиметрах экрана цифрового устройства.

«Мы в Bankir.ru хорошо знаем, как много внимания вы уделяете мобильному банкингу. В течение года мы постоянно обсуждали эту тему на наших конференциях, на мероприятиях партнеров, в интервью и колонках на портале. Мы пристально следим за каждым обновлением ваших приложений, за реакцией пользователей и за тем, как вы работаете с этой реакцией», — отметил главный редактор Bankir.ru Сергей Вильянов. По его словам, уровень российских приложений мобильного банкинга очень высок, но всегда есть кто-то лучший. По набору возможностей, удобству, безопасности, а также по отзывам пользователей лучшим стало приложение «Сбербанк Онлайн».

«Спасибо Банки.ру и нашим клиентам. Мы гордимся нашим приложением «Сбербанк Онлайн» и будем стараться и дальше радовать пользователей нашего мобильного банка», — сказал, получая награду, руководитель департамента «Банк XXI века» Сбербанка Святослав Островский.

