Депозит «Оптима» от СМП Банка получил премию «Банк года» в номинации «Вклад года».
«Сегодня мы награждаем универсальный вклад, который отвечает потребностям большого количества пользователей. И не только за его доходность, но и за сочетание интересных для клиента опций», — объяснила выбор победителя руководитель сектора аналитики кредитных продуктов Банки.ру Елена Сударикова.
Получая стелу, вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк сказал: "Спасибо Банки.ру за вашу награду. Помимо того, что нас ценят клиенты, всегда приятно быть оцененными профессиональным сообществом".
АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.
По состоянию на ноябрь 2016 года 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу. Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк (4,832%), остальные 1,94% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 318,90 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 29,03 млрд, кредитный портфель — 85,51 млрд, обязательства перед населением — 145,18 млрд.