Депозит «Оптима» от СМП Банка получил премию «Банк года» в номинации «Вклад года».

«Сегодня мы награждаем универсальный вклад, который отвечает потребностям большого количества пользователей. И не только за его доходность, но и за сочетание интересных для клиента опций», — объяснила выбор победителя руководитель сектора аналитики кредитных продуктов Банки.ру Елена Сударикова.

Получая стелу, вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк сказал: "Спасибо Банки.ру за вашу награду. Помимо того, что нас ценят клиенты, всегда приятно быть оцененными профессиональным сообществом".

