Лучшим кредитом наличными в 2016 году, по версии Банки.ру, стал кредит «Рефинансирование» от ВТБ Банка Москвы — он получил премию «Банк года» в номинации «Потребительский кредит».

Руководитель сектора аналитики кредитных продуктов Банки.ру Елена Сударикова отметила, что любой клиент не отказался бы уменьшить размер своего долга перед банком. И многие заемщики знают, что это вполне реально благодаря программам рефинансирования.

«В этом году мы награждаем за по-настоящему выгодный для клиента целевой кредит, который поможет снизить финансовую нагрузку на заемщика, ВТБ Банк Москвы», — подчеркнула Сударикова.



«Это большая заслуга и работа нашего кредитного подразделения. Рост нашего кредитного портфеля демонстрирует, что кредит пользуется спросом», — сказал, получая награду, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Александр Солонин.

