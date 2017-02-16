Лучшим кредитом наличными в 2016 году, по версии Банки.ру, стал кредит «Рефинансирование» от ВТБ Банка Москвы — он получил премию «Банк года» в номинации «Потребительский кредит».
Руководитель сектора аналитики кредитных продуктов Банки.ру Елена Сударикова отметила, что любой клиент не отказался бы уменьшить размер своего долга перед банком. И многие заемщики знают, что это вполне реально благодаря программам рефинансирования.
«В этом году мы награждаем за по-настоящему выгодный для клиента целевой кредит, который поможет снизить финансовую нагрузку на заемщика, ВТБ Банк Москвы», — подчеркнула Сударикова.
«Это большая заслуга и работа нашего кредитного подразделения. Рост нашего кредитного портфеля демонстрирует, что кредит пользуется спросом», — сказал, получая награду, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Александр Солонин.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 9 609,16 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 047,48 млрд, кредитный портфель — 4 960,44 млрд, обязательства перед населением — 526,75 млрд.