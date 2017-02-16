Премию «Банк года» в номинации «Ипотечный кредит года» получил Промсвязьбанк с программой «Вторичный рынок».
«В прошлом году, несмотря на сохранение государственного субсидирования ипотеки при покупке квартир в новостройках, спрос на вторичное жилье начал восстанавливаться. Поэтому при выборе лучшей ипотеки по итогам 2016 года мы рассматривали кредиты на покупку квартир на вторичном рынке недвижимости. Изучив сотни кредитов, мы нашли лучший. За совокупности условий, а также за высокое качество обслуживания премия «Ипотечный кредит года» присуждается Промсвязьбанку», — сказала эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.
Награду из рук Дины Орловой получил руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Евгений Дмитриев. «Хочу поблагодарить за прекрасную атмосферу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить партнеров. Мы много работали в регионах, «вторичка» — непростой рынок, их помощь очень ценна», — сказал он.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), экс-сенатор Виктор Пичугов (10%), ОАО «НПФ «Будущее» (10%; бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), ЗАО «НПФ «Европейский пенсионный фонд» (4,91%), ЗАО «НПФ «Доверие» (3,81%), Наталья Богданова (2,74% через ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития»), ЗАО «НПФ «Регионфонд» (1,28%), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон (2,57%) и Леонид Симановский (0,71%). В числе миноритарных бенефициаров — владелец ПАО «Бинбанк» Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев, Саид Гуцериев, Олег и Алексей Булавины.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 1 319,57 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,15 млрд, кредитный портфель — 718,82 млрд, обязательства перед населением — 384,60 млрд.