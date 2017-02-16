Премию «Банк года» в номинации «Ипотечный кредит года» получил Промсвязьбанк с программой «Вторичный рынок».

«В прошлом году, несмотря на сохранение государственного субсидирования ипотеки при покупке квартир в новостройках, спрос на вторичное жилье начал восстанавливаться. Поэтому при выборе лучшей ипотеки по итогам 2016 года мы рассматривали кредиты на покупку квартир на вторичном рынке недвижимости. Изучив сотни кредитов, мы нашли лучший. За совокупности условий, а также за высокое качество обслуживания премия «Ипотечный кредит года» присуждается Промсвязьбанку», — сказала эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Награду из рук Дины Орловой получил руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Евгений Дмитриев. «Хочу поблагодарить за прекрасную атмосферу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить партнеров. Мы много работали в регионах, «вторичка» — непростой рынок, их помощь очень ценна», — сказал он.