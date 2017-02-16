Кредит Европа Банк получил премию «Банк года» в номинации «Дебетовая карта года» за продукт «Card Plus».
«Помимо удобства использования, наличия дополнительных сервисов и даже красивого дизайна пластика дебетовая карта, в первую очередь, должна быть выгодной, то есть недорогой в обслуживании, а лучше — приносить доход. Именно такую карту, на наш взгляд, оценят все, в том числе пользователи портала Банки.ру. В итоге лучшей дебетовой картой по итогам 2016 года стала «Card Plus» Кредит Европа Банка», — сказала на церемонии вручения премии «Банк года» ведущий эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
«Спасибо большое. Хочу сказать, что когда мы начали создавать эту карту, мы верили в ее успех. Поэтому вдвойне приятно, что этот успех подтвержден таким порталом, таким холдингом как Банки.ру», — сказал вице-президент Кредит Европа Банка Кирилл Маевский.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 123,43 млрд рублей (59-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 20,73 млрд, кредитный портфель — 93,22 млрд, обязательства перед населением — 42,27 млрд.