Кредит Европа Банк получил премию «Банк года» в номинации «Дебетовая карта года» за продукт «Card Plus».

«Помимо удобства использования, наличия дополнительных сервисов и даже красивого дизайна пластика дебетовая карта, в первую очередь, должна быть выгодной, то есть недорогой в обслуживании, а лучше — приносить доход. Именно такую карту, на наш взгляд, оценят все, в том числе пользователи портала Банки.ру. В итоге лучшей дебетовой картой по итогам 2016 года стала «Card Plus» Кредит Европа Банка», — сказала на церемонии вручения премии «Банк года» ведущий эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.

«Спасибо большое. Хочу сказать, что когда мы начали создавать эту карту, мы верили в ее успех. Поэтому вдвойне приятно, что этот успех подтвержден таким порталом, таким холдингом как Банки.ру», — сказал вице-президент Кредит Европа Банка Кирилл Маевский.

