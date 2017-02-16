Лучшей «Кредитной картой года», по мнению экспертов портала Банки.ру, признана кредитная карта банка «Ренессанс Кредит».

К преимуществам карты относятся бесплатное обслуживание, интересная и выгодная бонусная программа, невысокая комиссия за получение наличных.

«Кредит по карте предоставляется по приемлемой ставке, а на покупки действует льготный период до 55 дней, в течение которого проценты и вовсе не начисляются. Помимо этого, получить пластик можно без предоставления справки о доходах», — пояснила выбор ведущий эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Стелу Банки.ру получил директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Дмитрий Курганов. «Нам очень приятно получать эту награду. Для нас это действительно важно, важно понимать, что мы на правильном пути. Но мы только в начале, все самое интересное впереди», — сказал он.