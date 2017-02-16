Лучшей «Кредитной картой года», по мнению экспертов портала Банки.ру, признана кредитная карта банка «Ренессанс Кредит».
К преимуществам карты относятся бесплатное обслуживание, интересная и выгодная бонусная программа, невысокая комиссия за получение наличных.
«Кредит по карте предоставляется по приемлемой ставке, а на покупки действует льготный период до 55 дней, в течение которого проценты и вовсе не начисляются. Помимо этого, получить пластик можно без предоставления справки о доходах», — пояснила выбор ведущий эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Стелу Банки.ру получил директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Дмитрий Курганов. «Нам очень приятно получать эту награду. Для нас это действительно важно, важно понимать, что мы на правильном пути. Но мы только в начале, все самое интересное впереди», — сказал он.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Баштон Компани Лимитед», зарегистрированной в Белизе, 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 104,93 млрд рублей (63-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,99 млрд, кредитный портфель — 89,74 млрд, обязательства перед населением — 69,29 млрд.