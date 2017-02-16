Председателем совета директоров Связь-Банка избран Александр Зеленов, его заместителем — Артем Довлатов. Об этом сообщили в кредитной организации по итогам состоявшегося заседания ее совета директоров в обновленном составе. Согласно биографическим справкам, оба они представляют в совете директоров Связь-Банка его материнскую организацию — Внешэкономбанк.
Напомним, ранее в феврале акционеры Связь-Банка переизбрали его совет директоров. В новый состав совета вошли девять человек вместо прежних восьми (два человека вышли из состава наблюдательного органа, трое стали новыми членами совета).
Председателем совета директоров Связь-Банка в его прежнем составе также был Александр Зеленов.
Акционеры Связь-Банка на внеочередном общем собрании 6 февраля досрочно прекратили полномочия членов совета директоров банка и избрали новый состав совета. Сообщение об этом банк опубликовал в среду, 8 февраля.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 281,29 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,07 млрд, кредитный портфель — 172,63 млрд, обязательства перед населением — 54,41 млрд.