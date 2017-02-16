Председателем совета директоров Связь-Банка избран Александр Зеленов, его заместителем — Артем Довлатов. Об этом сообщили в кредитной организации по итогам состоявшегося заседания ее совета директоров в обновленном составе. Согласно биографическим справкам, оба они представляют в совете директоров Связь-Банка его материнскую организацию — Внешэкономбанк.

Напомним, ранее в феврале акционеры Связь-Банка переизбрали его совет директоров. В новый состав совета вошли девять человек вместо прежних восьми (два человека вышли из состава наблюдательного органа, трое стали новыми членами совета).



Председателем совета директоров Связь-Банка в его прежнем составе также был Александр Зеленов.

Связь-Банк обновил состав совета директоров Акционеры Связь-Банка на внеочередном общем собрании 6 февраля досрочно прекратили полномочия членов совета директоров банка и избрали новый состав совета. Сообщение об этом банк опубликовал в среду, 8 февраля.