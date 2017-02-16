Обладателем премии «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на потребительский кредит» стал банк «Ренессанс Кредит».

«Победителей в номинации по лидогенерации определяют цифры, — сказала руководитель отдела лидогенерации и спецпроектов Банки.ру Юлия Ананьева. — Почти полмиллиона человек совершили покупки банковских, страховых и инвестиционных продуктов в нашем финансовом супермаркете Банки.ру в 2016 году. Больше половины из них — кредиты. И каждый третий покупатель, интересовавшийся кредитами, выбрал продукт, который сегодня стал победителем».

Выгодные условия кредитования, широкая сеть отделений, удобная форма заявки, минимальный срок ее рассмотрения (10 минут) — все это делает «Ренессанс Кредит» безусловным лидером по этому направлению, догнать его не удается никому уже несколько лет подряд.

Получил награду исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса «Ренессанс Кредита» Алексей Грибков. «Мы много работали над качеством нашей онлайн-заявки, над скоростью рассмотрения. Спасибо порталу за награду», — сказал он на церемонии.