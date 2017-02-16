По итогам 2016 года максимальное количество онлайн-заявок на дебетовые карты в финансовом супермаркете Банки.ру собрала карта от Локо-Банка. Он получил премию «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на дебетовую карту» за специальное предложение для посетителей портала — «платиновую» дебетовую карту «Максимальный доход — Банки.ру».

Эта номинация была представлена на церемонии «Банк года» впервые. Руководитель отдела лидогенерации и специальных проектов Банки.ру Юлия Ананьева подчеркнула, что продвигать дебетовые продукты в онлайне гораздо сложнее, чем кредитные. Но Локо-Банку, по ее словам, удалось найти ответ на вопрос «Что предложить пользователю, чтобы он сделал выбор в пользу еще одной карты в кошельке?». Преимуществами продукта от Локо-Банка она назвала высокий процент на остаток, сопоставимый со ставками по вкладам, бесплатный выпуск и обслуживание, кешбэк, выгодные условия для снятия наличных.

«Мы очень благодарны вам за плодотворное сотрудничество и надеемся, что будем продолжать работу», — отметил председатель правления Локо-Банка Виктор Давыдик.

