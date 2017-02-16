По итогам 2016 года максимальное количество онлайн-заявок на дебетовые карты в финансовом супермаркете Банки.ру собрала карта от Локо-Банка. Он получил премию «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на дебетовую карту» за специальное предложение для посетителей портала — «платиновую» дебетовую карту «Максимальный доход — Банки.ру».
Эта номинация была представлена на церемонии «Банк года» впервые. Руководитель отдела лидогенерации и специальных проектов Банки.ру Юлия Ананьева подчеркнула, что продвигать дебетовые продукты в онлайне гораздо сложнее, чем кредитные. Но Локо-Банку, по ее словам, удалось найти ответ на вопрос «Что предложить пользователю, чтобы он сделал выбор в пользу еще одной карты в кошельке?». Преимуществами продукта от Локо-Банка она назвала высокий процент на остаток, сопоставимый со ставками по вкладам, бесплатный выпуск и обслуживание, кешбэк, выгодные условия для снятия наличных.
«Мы очень благодарны вам за плодотворное сотрудничество и надеемся, что будем продолжать работу», — отметил председатель правления Локо-Банка Виктор Давыдик.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 84,61 млрд рублей (71-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,40 млрд, кредитный портфель — 50,34 млрд, обязательства перед населением — 42,91 млрд.