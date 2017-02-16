Лучшей компанией на рынке микрофинансирования в 2016 году эксперты портала Банки.ру назвали МФО «Домашние деньги».

Это одна из крупнейших на рынке компаний, у нее самая развитая региональная сеть, более 28 млрд рублей выданных займов и свыше 4 млрд рублей привлечения от физических лиц.

«Инновационность, уверенность, смелость и лидерство являются визитной карточкой этой организации», — подчеркнула руководитель информационно-аналитического отдела Банки.ру Сабина Хасанова, вручая награду победителю.

Основатель и председатель совета директоров «Домашних денег» Евгений Бернштам в ответном слове поблагодарил Банки.ру: «Мы один из двух финансовых институтов в России, которые работают полностью дистанционно. Я начинаю свой день в шесть утра с Банки.ру и заканчиваю день в час ночи тоже с Банки.ру. Спасибо порталу за оперативность, интерес к рынку».