Премию «Банк года» в номинации «Страховая компания года» получила компания «Ингосстрах».

Вручая награду победителю, главный страховой аналитик Банки.ру Дмитрий Жуков подчеркнул, что это классический страховщик с диверсифицированным бизнесом, за которым нет поддержки крупной материнской структуры. Тем не менее ему доверяют свои риски крупнейшие корпорации и миллионы граждан. В 2016 году «Ингосстрах» продемонстрировал один из самых высоких темпов роста среди лидеров рынка, сохранив очень высокую рентабельность бизнеса.

«Компания задействует все каналы продаж и, что особенно отрадно для нас, в последнее время активно развивает онлайн-сервисы, — отметил Жуков. — При крайне сдержанном отношении страхователей к страховщикам в целом этой компании удается сохранить расположение своих клиентов, что подтверждается одной из лидирующих позиций в «Народном рейтинге» портала Банки.ру».

«Очень приятно получать эту награду. Эта номинация объявлена впервые, так что мы первые ее получаем. Особенно приятно получать награду в год юбилея — это же десятая премия. Но у «Ингосстраха» тоже юбилей — нам 70 лет. Пусть история наших цифровых услуг много короче, но мы работаем над тем, чтобы их спектр стал шире, а качество — выше. Спасибо порталу за высокую оценку. Будем работать дальше», — сказал директор по маркетингу компании «Ингосстрах» Даниил Проскурин.