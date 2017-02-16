Банк «ФК Открытие» на церемонии «Банк года» портала Банки.ру награжден премией в номинации «Рекламная кампания года».

По словам основателя портала Банки.ру Филиппа Ильина-Адаева, рекламная кампания — это не просто один ролик, это целый год активной жизни. И победитель более чем активно проявлял себя на протяжении последних 12 месяцев. «Игры престолов и звезда мирового хоккея Александр Овечкин, «Планета КВН» и рок-концерты... Иными словами, активная деятельность по всем направлениям привела банк «Открытие» к этой победе», — заявил Филипп Ильин-Адаев.

В Банки.ру долго спорили и анализировали, кто из банков лучше рекламирует себя: известный сыровар Олег Сирота в рекламе РСХБ, топ-модель в серии рекламных роликов Тинькофф Банка, добрый дедушка в рекламе МКБ, видный мачо, в роли которого для рекламы ВТБ 24 снялся Владимир Машков, или «конкретный парень» Александр Овечкин. Кто из них произвел наибольший вау-эффект на клиентскую аудиторию? Опрос всего нашего холдинга из претендентов выявил лидера.

«Год назад сыровар Олег Сирота просил кредит на бизнес на нашей церемонии, а спустя год он его получил от РСХБ. Это приятно и ценно», — сказала исполнительный директор Банки.ру и руководитель проекта Finparty.ru Елена Ищеева.

«Огромное спасибо за признание. Вам досталась непростая задача при выборе лучшей рекламной кампании: все банки были креативными в этом году», — отметил, получая награду, управляющий директор «Открытия» Александр Дмитриев. Он добавил, что ключ к успеху прост: «работать в удовольствие».