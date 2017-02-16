Банк «ФК Открытие» на церемонии «Банк года» портала Банки.ру награжден премией в номинации «Рекламная кампания года».
По словам основателя портала Банки.ру Филиппа Ильина-Адаева, рекламная кампания — это не просто один ролик, это целый год активной жизни. И победитель более чем активно проявлял себя на протяжении последних 12 месяцев. «Игры престолов и звезда мирового хоккея Александр Овечкин, «Планета КВН» и рок-концерты... Иными словами, активная деятельность по всем направлениям привела банк «Открытие» к этой победе», — заявил Филипп Ильин-Адаев.
В Банки.ру долго спорили и анализировали, кто из банков лучше рекламирует себя: известный сыровар Олег Сирота в рекламе РСХБ, топ-модель в серии рекламных роликов Тинькофф Банка, добрый дедушка в рекламе МКБ, видный мачо, в роли которого для рекламы ВТБ 24 снялся Владимир Машков, или «конкретный парень» Александр Овечкин. Кто из них произвел наибольший вау-эффект на клиентскую аудиторию? Опрос всего нашего холдинга из претендентов выявил лидера.
«Год назад сыровар Олег Сирота просил кредит на бизнес на нашей церемонии, а спустя год он его получил от РСХБ. Это приятно и ценно», — сказала исполнительный директор Банки.ру и руководитель проекта Finparty.ru Елена Ищеева.
«Огромное спасибо за признание. Вам досталась непростая задача при выборе лучшей рекламной кампании: все банки были креативными в этом году», — отметил, получая награду, управляющий директор «Открытия» Александр Дмитриев. Он добавил, что ключ к успеху прост: «работать в удовольствие».
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 2 754,45 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 269,05 млрд, кредитный портфель — 1 790,09 млрд, обязательства перед населением — 517,15 млрд.