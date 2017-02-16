Торги акциями на Московской бирже закрылись ростом. Так, индекс ММВБ повысился на 0,53%, до 2 148,48 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,3%, до 1 176,11 пункта.



Акции «Газпрома» подешевели на 0,52%, Московской биржи — на 0,78%. Бумаги Сбербанка подорожали на 1,61%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,65%, ВТБ — на 0,4%.

«Индекс ММВБ на фоне появившихся признаков стабилизации рубля после ускоренного взлета попытался консолидироваться в узком диапазоне 2 130—2 140 пунктов и финиширует около отметки 2 140 пунктов. Индекс РТС также топчется на месте и завершает сессию вблизи 1 175 пунктов», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.