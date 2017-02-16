Председатель правления Национальной системы платежных карт Владимир Комлев назван лучшим банкиром в России в 2016 году по версии портала Банки.ру.

«Это непростая номинация, так как в 2016 году было куда больше уходов банкиров с рынка, чем заметных успехов с их стороны. Но один проект стоит особняком. В него мало кто верил, большинство предсказывало громкий провал, но в результате мы получили успешный кейс в рамках программы импортозамещения», — объявил председатель совета директоров Банки.ру Филипп Ильин-Адаев. Он назвал проект НСПК самым успешным на рынке за последние пять лет.

«Наряду с собственными виноделами и сыроделами в России появилась своя система платежных карт. Полноценная работающая система. Карты «Мир» сегодня принимаются в большинстве торговых точек России. При выборе банкира года мнение жюри Банки.ру было единодушным», — отметил он.

«У меня есть несколько поводов сказать, насколько мне приятно. Это первая премия, которой награждают меня и мою компанию. Также хочу поблагодарить организаторов и портал Банки.ру за то, что у нас там есть собственная рубрика. Спасибо за это и за то, что так активно в нас поучаствовали, — сказал, принимая награду, Владимир Комлев. — Мы — молодая и наглая компания».