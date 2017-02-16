Впервые за десятилетнюю историю премии «Банк года» Гран-при получили сразу два банка — Сбербанк и Тинькофф Банк.

Исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева отметила, что банковский сектор сегодня существует в двух параллельных мирах: один — мощный государственный, второй — частный коммерческий. «Рынок четко поделен и до сих пор подвижен. На наш взгляд, система сдержек и противовесов, работающей альтернативы делает наш мир устойчивым и сильным. Мы как частный ресурс априори поддерживаем предпринимательство и частный бизнес в России, однако не замечать успехи госсектора тоже было бы неверно», — отметила она.

Председатель совета директоров Банки.ру Филипп Ильин-Адаев отметил, что было несколько претендентов на звание «Банк года», два из которых наиболее очевидны. «Как в программе «Кто хочет стать миллионером», мы попросили «помощь зала», обратились к посетителям Банки.ру, которые на нашем форуме предлагали своих победителей. Но и это не помогло: да, мы убрали два «неверных ответа», но на табло так и остались два наших фаворита — это Сбербанк России и Тинькофф Банк», — сказал он.

Даже на форуме мнения разделились поровну, и это неудивительно — эти два банка сегодня олицетворяют российский банковский сектор. По словам Ильина-Адаева, непонятно, что легче: создать банк с нуля, как Олег Тиньков, или на ходу перестроить такую махину, как Сбербанк, что с успехом делает команда Германа Грефа. «Мы оказались перед непростым выбором, но мы его сделали. Гран-при церемонии «Банк года» получает... «Сбербанк Кредитные системы»! Шутка. Сегодня у нас два победителя — Сбербанк России и Тинькофф Банк», — сказал Филипп Ильин-Адаев.

«Прошлый год для нас был действительно фантастическим, мы показали рекордные результаты. Эту награду не стыдно получать. Нашим клиентам спасибо за то, что нас терпят — мы очень инновационные, постоянно все меняем. И спасибо конкурентам, в том числе Сбербанку, без них не было бы стимула развиваться. Конкуренция растет, и одно из доказательств — то, что награду получают два банка», — отметил старший вице-президент Тинькофф Банка Артем Яманов.

Директор по цифровому маркетингу Сбербанка Альберт Усманов, в свою очередь, сказал: «Очень приятно, что наши коллеги мечтают стать Сбербанком. Мы через пять лет хотим быть уже не банком, а маркетплейсом».

«Мы уже маркетплейс, места заняты», — пошутила Елена Ищеева.









Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 22 474,43 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 190,36 млрд, кредитный портфель — 14 694,92 млрд, обязательства перед населением — 11 182,79 млрд.