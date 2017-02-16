Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию «МТС» за использование фирменного стиля «МегаФона».
Как сообщила пресс-служба ведомства, сумма штрафа составила 250 тыс. рублей.
Ранее комиссия ФАС признала реализацию ПАО «МТС» на территории РФ стартовых комплектов и сим-карт тарифа «Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля «МегаФона», в том числе цветовой гаммы, недобросовестной конкуренцией. Такие действия нарушают требования пункта 2 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции».
Дело о нарушении антимонопольного законодательства компанией «МТС» ведомство возбудило по заявлению «МегаФона».