Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:02 мск повысился на 36 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 57,6275 рубля. Курс евро вырос на 76 копеек, остановившись на отметке 61,47 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,67 рубля, минимальный — 56,98. Всего за торговый день совершено 39 294 сделки на 4 млрд 245 млн 731 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 61,54 рубля, минимальный — 60,475. Всего за торговый день совершено 4 817 сделок на 282 млн 924 тыс. евро.