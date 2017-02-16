В Нижнем Новгороде неизвестный напал на инкассатора, похищено 17 млн рублей, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как сообщается, ограбление произошло утром в одном из банков города. В то время, когда инкассаторы заносили сумку с деньгами в отделение, на одного из них напал неизвестный. Он толкнул сотрудника банка и вырвал у него сумку, в которой было 17 млн рублей. После нападавший скрылся.

Преступник был один, его лицо закрывал шарф, поэтому опознать злоумышленника сразу не удалось.



На размещенном на сайте телеканала видео, которое представлено как первые кадры с места ограбления банка в Нижнем Новгороде, показан офис Юниаструм Банка. Уточним, что этот банк недавно был присоединен к КБ «Восточный» (прим. Банки.ру).