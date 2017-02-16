Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Татагропромбанка в периоды с 23 по 31 января и с 1 по 14 февраля 2017 года находилось ниже уровня, определенного абзацем 11-м пункта 3.1.8.1.2 положения № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
В пресс-службе регулятора отметили, что норматив Н1.1 снизился за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней.
Как поясняют аналитики Банки.ру, речь идет о снижении норматива Н1.1 до уровня ниже 4,5%.
ООО «Татагропромбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, работающий в пределах Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады населения (59%).
На текущий момент владельцами банка с равными долями по 9,9% акций выступают ООО «Новая нефтехимия», ООО «Реал Истейт», ООО «Активные технологии», ООО «Лесное», ООО «Синергия Профит». Пакетами по 9,93% акций владеют ООО «АВ1», ООО «АВ16», ООО «Рента-Н», ООО «Солеа». Доля в 9,85% — за ООО «Инбентли Солюшинс». ООО «Траваерз Компани» контролирует 0,83%, ООО «АБ1» — 0,08%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 2,81 млрд рублей (383-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,04 млрд, кредитный портфель — 0,75 млрд, обязательства перед населением — 1,87 млрд.