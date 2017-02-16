Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Татагропромбанка в периоды с 23 по 31 января и с 1 по 14 февраля 2017 года находилось ниже уровня, определенного абзацем 11-м пункта 3.1.8.1.2 положения № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

В пресс-службе регулятора отметили, что норматив Н1.1 снизился за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней.



Как поясняют аналитики Банки.ру, речь идет о снижении норматива Н1.1 до уровня ниже 4,5%.

