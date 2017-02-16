Вступление в силу закона о натуральных выплатах в ОСАГО может быть отложено до 1 января 2018 года. Соответствующая поправка была предложена ко второму чтению документа, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на заседании комитета.



«Норма, которая предусматривает, что закон будет действовать с 1 января следующего года. Но у Центрального банка есть право вводить его в отдельных территориях, так называемых токсичных», — сказал Аксаков.

Он уточнил, что это неокончательное решение, так как закон еще обсуждается, но такие поправки есть. Ранее старт реформы ОСАГО был намечен на 1 марта 2017 года.

При подготовке поправок ко второму чтению учитывались «замечания правового управления, экспертного управления администрации президента, депутатов Госдумы», добавил Аксаков.

Закон о преимуществе натурального возмещения в ОСАГО принят Госдумой в первом чтении 14 декабря 2016 года. Планируется, что возмещение по полису ОСАГО граждане будут получать в виде ремонта машины, кроме ряда исключений. Согласно текущей версии поправок ко второму чтению, денежная выплата полагается в случае смерти потерпевшего, причинения тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, полной гибели автомобиля или превышения стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 тыс. рублей), если автовладелец не согласен доплатить.

Также возмещение в деньгах может быть выплачено инвалидам 1 и 2 группы, но на такую форму возмещения они могут претендовать не чаще, чем раз в три года. Кроме того, автовладелец вправе потребовать деньги, если страховщик не может организовать ремонт в автомастерских, соответствующих правилам обязательного страхования.

По действующему закону об ОСАГО потерпевший в ДТП имеет право выбрать, получить возмещение в натуральной форме или деньгами. Подавляющее большинство автовладельцев выбирают деньги.