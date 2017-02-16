Совокупные активы банков Московского региона (без учета Сбербанка) по итогам 2016 года сократились на 4,2% до 49 трлн 295,2 млрд рублей. Об этом сообщили в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

На фоне укрепления рубля к основным иностранным валютам увеличилась как доля рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 63,9% до 70,9%), так и удельный вес рублевых активов (с 61,8% до 69,1%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов вырос на 1,2 процентного пункта до 9,8%, доля обязательств кредитных организаций снизилась с 84,1% до 82,5%, а доля резервов на возможные потери в совокупных пассивах увеличилась с 7,2% до 7,7%.



На 1 января 2017 года в Московском регионе действовала 321 кредитная организация, в том числе 314 в Москве и семь в Московской области (на 1 января 2016 года — 392 кредитные организации: 383 в Москве и девять в области).