Чистая прибыль ЕЦБ по итогам 2016 года увеличилась на 111 млн евро, достигнув 1,193 млрд евро, сообщается в финансовом отчете европейского регулятора за прошедший год. В 2015-м чистая прибыль ЕЦБ составила 1,08 млрд евро.

Чистый процентный доход ЕЦБ в 2016 году равнялся 1,648 млрд евро против 1,475 млрд евро в 2015-м. Чистый процентный доход по ценным бумагам, удерживаемым для целей денежно-кредитной политики: 1,04 млрд евро в 2016 году против 0,89 млрд евро в 2015-м.

Реализованная прибыль от финансовых операций составила 225 млн евро в прошлом году, поднявшись с 214 млн евро в 2015 году.

В финансовом отчете также отражаются расходы по персоналу, которые выросли с 441 млн евро в 2015 году до 467 млн евро в прошлом году. Другие административные расходы выросли до 487 млн евро в 2016 году с 423 млн евро в 2015 году в связи с увеличением расходов, связанных с надзорными задачами ЕЦБ.

Общий размер баланса ЕЦБ увеличился на 36%, до 349 млрд евро в 2016 году с 257 млрд евро в 2015-м.