Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту хищения средств клиентов столичного Ланта-Банка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Следствием УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения денежных средств клиентов Ланта-Банка. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей», — сказал собеседник агентства, уточнив, что подозреваемых по данному делу пока нет.



По его словам, неустановленные лица из числа сотрудников банка путем подделки документов похищали со счетов клиентов деньги. Среди потерпевших — известные актеры и музыканты. «В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, причиненного клиентам банка, и выясняется, есть ли другие потерпевшие», — отметил источник агентства.