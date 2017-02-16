Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту хищения средств клиентов столичного Ланта-Банка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Следствием УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения денежных средств клиентов Ланта-Банка. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей», — сказал собеседник агентства, уточнив, что подозреваемых по данному делу пока нет.
По его словам, неустановленные лица из числа сотрудников банка путем подделки документов похищали со счетов клиентов деньги. Среди потерпевших — известные актеры и музыканты. «В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, причиненного клиентам банка, и выясняется, есть ли другие потерпевшие», — отметил источник агентства.
АО «АКБ «Ланта-Банк» — небольшой московский банк, изначально концентрировавший свою деятельность в области финансирования и обслуживания предприятий, добывающих и перерабатывающих драгметаллы. Сейчас деятельность банка более универсальна, основные направления — кредитование и обслуживание счетов коммерческих предприятий, работа на валютном рынке и рынке ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады. Фондируется преимущественно средствами физлиц и корпоративных клиентов.
Согласно раскрываемым данным, банк принадлежит семье Докучаевых: Сергей Докучаев, его супруга Галина Докучаева и их дочь Ирина Рысь контролируют совместно 99,68% акций банка. На долю миноритариев приходится около 0,32% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 24,37 млрд рублей (143-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,78 млрд, кредитный портфель — 7,85 млрд, обязательства перед населением — 12,84 млрд.