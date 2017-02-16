Компания «СОГАЗ» застрахует имущество «Ростелекома» — одной из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующей во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающей миллионы домохозяйств в РФ. Общая страховая сумма по договору составит 14 млрд рублей, уточняется в сообщении «СОГАЗа», распространенном в четверг.

Компания застрахует оборудование, принадлежащее «Ростелекому», в том числе устройства передачи данных, кабели, внешнюю проводку, сооружения, электронное оборудование, запасные части, носители информации. Имущество будет обеспечено страховой защитой на случай воздействия огня, воды, природных сил и стихийных бедствий, посторонних воздействий, противоправных действий третьих лиц.



Срок действия договора — один год.