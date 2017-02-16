Компания «СОГАЗ» застрахует имущество «Ростелекома» — одной из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующей во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающей миллионы домохозяйств в РФ. Общая страховая сумма по договору составит 14 млрд рублей, уточняется в сообщении «СОГАЗа», распространенном в четверг.
Компания застрахует оборудование, принадлежащее «Ростелекому», в том числе устройства передачи данных, кабели, внешнюю проводку, сооружения, электронное оборудование, запасные части, носители информации. Имущество будет обеспечено страховой защитой на случай воздействия огня, воды, природных сил и стихийных бедствий, посторонних воздействий, противоправных действий третьих лиц.
Срок действия договора — один год.
АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания, ключевой участник группы «Страховое общество газовой промышленности». По итогам 2015 года компания заняла второе место по сборам в сегменте прямого страхования (123,22 млрд рублей) и первое место – по объему собранных перестраховочных премий (7,04 млрд рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (37,35%) и добровольное медицинское страхование (28,35%). Крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и банка «Россия» (32,3%). Региональная сеть компании состоит из более чем 290 обособленных подразделений, в том числе 93 филиалов в 83 субъектах РФ. Головной офис компании находится в Москве.