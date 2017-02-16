Гособвинение просит дать бывшему руководителю казначейства банка «Траст» Олегу Дикусару и финансовому директору Евгению Ромакову, обвиняемым в растрате 14,5 млрд рублей, 7,5 и 5,5 года колонии соответственно, сообщило в четверг ТАСС из суда.

«Прошу суд признать подсудимых виновными. Назначить Дикусару наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей, Ромакову — 5,5 года в колонии общего режима», — сказал прокурор.

Банк «Траст» также заявил к подсудимым гражданский иск о возмещении причиненного вреда на сумму 7,11 млрд рублей и 243,031 млн долларов. Обвиняемые и их защита возражают против иска, так как он, по их мнению, противоречит обстоятельствам дела.

Подсудимые свою вину не признали, обосновывая это тем, что они добросовестно выполняли свои должностные обязанности.

Дикусар и Ромаков обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2012—2014 годах они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка, которые позже были объявлены в розыск. В результате банку был причинен ущерб на общую сумму 9,9 млрд рублей.

Кроме того, как считает следствие, в 2013—2014 годах Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка. Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство.



РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря Басманного районного суда Москвы Юнону Цареву сообщает, что приговор по делу Дикусара будет оглашен 27 февраля (прим. Банки.ру).



Следствие изменило обвинительную статью для бывших совладельцев банка «Траст» Следствие изменило статью, по которой предъявлено обвинение бывшим совладельцам банка «Траст» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Ранее они обвинялись по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (в мошенничестве, совершенном организованной группой), теперь — по части 4 статьи 160 (в присвоении или растрате с использованием служебного положения), все — в особо крупном размере. Об этом говорится в вынесенном 13 декабря постановлении Тверского районного суда Москвы о повторном аресте Юрова, с которым ознакомились «Ведомости».