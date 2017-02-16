Две трети компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, за последний год не обращались за кредитами. Среди тех, кто подавал заявку, треть получили отказ, во многих случаях без объяснения причины. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с фондом Citi, Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ) в феврале 2017 года.

За последний год 32% субъектов МСП обращались за кредитами или займами. В основном это были кредиты для юридических лиц (14%) и займы в микрофинансовых организациях (9%). Почти каждый десятый предприниматель признается, что оформлял кредит для нужд предприятия как физическое лицо (8%). При этом 68% предпринимателей не обращались за оформлением займов, и большинство из них объясняют это тем, что рассчитывают на собственные средства.

Каждый второй предприниматель за последний год подавал заявление на кредит один раз (51%), еще 22% — дважды, а 27% обращались три раза и более. Те, кто получил одобрение, не всегда получают всю сумму (средняя сумма заявки — 8 млн рублей, а средняя одобренная сумма — 4,7 млн). Те опрошенные, которым было отказано в кредитах (32%), в половине случаев не получили разъяснений.

При оформлении заявки на кредит пользовались советами сторонних специалистов 22% респондентов, а самостоятельно оформляли заем 78%. Предприниматели, не прибегавшие к внешним консультациям, получали одобрение по кредитам реже (7%).

Субъекты МСП, имеющие положительный опыт кредитования, в большей степени ориентированы на расширение знаний о финансировании бизнеса (33%) и финансовом планировании (29%), в отличие от предпринимателей, которые получили отказ в кредитовании. Для последних важно получение знаний в части продаж (23%), подбора персонала и управления им (12%).

Опрошено 250 руководящих сотрудников предприятий микро-, малого и среднего бизнеса в восьми федеральных округах России. Статистическая погрешность не превышает 4,4%.



«Результаты опроса свидетельствуют о невостребованности внешнего финансирования среди подавляющего числа малых и средних предприятий ввиду наличия собственных средств. Однако углубленный анализ показывает, что причина заключается не в устойчивом финансовом положении предприятия, а в преобладании пассивной стратегии ведения бизнеса. Особенность такой стратегии заключается в ориентации на стабильную прибыль (даже если она невысокая) и минимизацию риска. Такая категория предпринимателей не рассматривает бизнес как инвестицию и не видит смысл в привлечении внешних заемных средств. Пассивной стратегии ведения бизнеса в большей степени придерживаются предприниматели, чей бизнес работает более десяти лет», — комментирует генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. По ее словам, в этом сегменте также много вынужденных предпринимателей, открывших дело в 1990-х годах под давлением жизненных обстоятельств.



«Несмотря на то, что низкая финансовая доступность традиционно указывается в числе основных проблем сектора МСП, опрос показал, что значительная часть респондентов не обращается за займами и кредитами по разным причинам. Мы предположили, что одной из причин недостаточной эффективности существующих мер поддержки зачастую является низкая финансовая грамотность граждан, которая проявляется в отсутствии навыков финансового планирования и формирования бюджета, знаний о принципах функционирования различных финансовых институтов, о финансовых инструментах», — указывает вице-президент НАУМИР, директор РМЦ Елена Стратьева.